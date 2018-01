Geschäftsführende Bundesregierung stoppt vorerst geplante Aufrüstung türkischer Panzer

Deutschland wird die von der Türkei gewünschte Nachrüstung ihrer "Leopard 2"-Kampfpanzer vorerst nicht genehmigen, so Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und betonte: "Die geschäftsführende Regierung wird dem Ergebnis der laufenden Koalitionsverhandlungen nicht vorgreifen".

Die Bundesregierung sei sehr besorgt über den militärischen Konflikt im Norden Syriens. "Was die aktuellen Beratungen um Rüstungsexporte angeht, so ist für die Bundesregierung klar, dass wir nicht in Spannungsgebiete liefern dürfen und dies auch nicht tun werden", sagte Gabriel.

Mehr zum Thema - Vize-Premierminister der Türkei droht USA mit direkter militärischer Konfrontation in Syrien

Die Türkei hat in den 90er Jahren mehr als 300 "Leopard 2"-Panzer aus Beständen der Bundeswehr erhalten. Vor wenigen Tagen waren Bilder aufgetaucht, die den Einsatz solcher Panzer bei der Syrien-Offensive der türkischen Armee gegen die Kurdenmiliz YPG zeigen.

Gabriel hatte seinem türkischen Kollegen Anfang Januar zugesagt, die Nachrüstung der Panzer mit Minenschutz zu prüfen. Das war aber noch vor der türkischen Offensive. Die Prüfung ist damit jetzt erst einmal auf Eis gelegt.

(dpa/rt deutsch)