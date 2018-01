"Kurden kämpfen für den Westen" - Reaktionen deutscher Politiker zum türkischer Einmarsch in Syrien

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, äußerte seine Sorge über die Eskalation der Gewalt im Nordwesten Syriens. Zwar erkenne er die „legitimen Sicherheitsinteressen“ Ankaras an, er forderte aber zugleich „große militärische Zurückhaltung“ bei der Militäroffensive. Das Leid der Zivilbevölkerung dürfe nicht vergrößert werden.

Ich erwarte, dass die Türkei ihr militärisches Vorgehen eng mit den Partnern innerhalb der NATO und der internationalen Koalition gegen den IS abstimmt. Ziel muss bleiben, den Konflikt in Syrien zügig einer politischen Lösung unter dem Dach der Vereinten Nationen zuzuführen.“

Deutlicher äußerte sich Sevim Dagdelen, Mitglied im Bundestag für die Linkspartei. Sie verlangte einen sofortigen Rüstungsstopp seitens Deutschland:

Merkel und Gabriel müssen den eklatanten Bruch des Völkerrechts durch den NATO-Partner Türkei gegen die Kurden in Syrien deutlich verurteilen. Wer jetzt nicht seine Stimme gegen den türkischen Einmarsch erhebt und weiter schweigt, wie Union und SPD, macht sich mitschuldig am kriminellen Vorgehen der islamistischen Verbrecherclique um Erdogan gegen diejenigen, die sich der Barbarei des IS seit Jahren mutig entgegenstellen."