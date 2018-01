In guter Hand? Identitäre wollen Vormundschaften minderjähriger Flüchtlinge übernehmen

Nach dem Mord von Kandel will die Identitäre Bewegung Vormundschaften für Flüchtlinge übernehmen und sie auf diese Weise in ihrem Sinne formen. In Hamburg stellten sie Plakate von "Multikulti-Opfern" auf und warnten vor einem Kulturbruch durch Islamisierung.