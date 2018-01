Sebastian Kurz in Berlin - zwischen Willkommenskultur und Grenzschutz

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Sebastian Kurz, Angela Merkel, Berlin, Deutschland, 17. Januar 2018.

Mit militärischen Ehren wurde Österreichs Bundeskanzler in Berlin empfangen. "Wir werden die neue österreichische Regierung an ihren Taten messen", so Merkel am Mittwoch in Berlin. Differenzen in der Flüchtlings- und in der EU-Politik bleiben, dennoch sprachen sich Kurz und Merkel für eine Zusammenarbeit aus.