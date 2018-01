Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft: "Körperliche Angriffe kommen mittlerweile täglich vor" [Video]

Quelle: RT

Nicht erst seitdem in der Silvesternacht in Berlin vermehrt Rettungskräfte angegriffen worden sind ist klar, immer öfter kommt es in Einsätzen zu Auseinandersetzungen. Verbal und auch körperlich.