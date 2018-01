Nicht fit genug für GSG 9 - Spezialtruppe sucht zur Erweiterung nach geeigneten Kandidaten

Quelle: Reuters © Alex Grimm GSG 9-Einheiten während einer gemeinsamen Übung in Sankt Augustin, nahe Bonn, Deutschland, 27. April 2007.

"Wegen anhaltender terroristischer Bedrohung" soll die GSG 9 um ein Drittel erhöht werden. Die Suche nach geeignetem Personal gestaltet sich als schwierig. Stationiert werden sie in Berlin, denn in den Hauptstädten sei die Terrorgefahr am größten.