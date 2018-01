Der "Querfront" auf der Spur: Interview mit Klaus Hartmann vom Freidenker-Verband

Quelle: RT

In Deutschland gilt Meinungsfreiheit. Sagen vor allem diejenigen, die von einer Mainstream-Meinung nie abgewichen sind. Was aber passiert, wenn man die Kriege hinterfragt, die im Namen der Demokratie geführt werden? Oder etwa das Sozialsystem in Deutschland?