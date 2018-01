Verhaltene Reaktionen in der Presse zum Erfolg der Sondierungsgespräche

Der letzte Verhandlungstag zwischen Union und SPD endete nach über 24 Stunden. Das Ergebnis ist ein 28-seitiges Sondierungspapier. Eine einsatzfähige Regierung wird es frühestens im April geben, wenn der Sonderparteitag der SPD am 21. Januar und die Befragung der SPD-Mitglieder im März grünes Licht geben. Die Reaktionen in der hiesigen und ausländischen Presse:

Wenn es so käme wie im vereinbarten Papier, wäre das Beste, was man von dieser Koalition am Ende der Legislaturperiode sagen könnte, dass sie eine Arbeitsregierung gewesen sei - und keine der Träume. Wenn es so käme, würden auch die Volksparteien das Vertrauen zurückgewinnen können, das die Wähler der CDU, der SPD und der CSU am 24. September so deutlich entzogen haben. Wenn dann noch Deutschland künftig wieder seine Verantwortung in Europa und in der Welt wahrnehmen würde - auch für den Willen dazu gibt es im Sondierungspapier ja klare Hinweise - könnte am Ende aus der Krise doch noch etwas Rettendes erwachsen.