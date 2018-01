"Morgen, Kinder, wird's was geben": Rekordzahl minderjähriger Rekruten bei der Bundeswehr

Quelle: www.globallookpress.com Symbolbild. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen singt Weihnachtslieder mit den Bundeswehr-Soldaten im Camp Marmal in Mazar-i-Sharif in Afghanistan am 18. Dezember 2017. Minderjährige dürften nicht an Auslandseinsätzen teilnehmen, heißt es.

Die Bundeswehr hat noch nie so viele Minderjährige an der Waffe ausgebildet wie 2017. Bei Dienstantritt waren über 2.000 Soldaten noch nicht volljährig. Linken-Politiker betrachten dies als Folge der Werbe-Kampagnen auf YouTube und in Schulen.