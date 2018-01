Martin Dolzer: Linke gegen Bundeswehr-Kampagnen in Schulen und Kindergärten

Martin Dolzer, Abgeordneter in der Hamburgischen Bürgerschaft (Die Linke), kritisiert die steigende Zahl an Minderjährigen bei der Bundeswehr in den letzten Jahren und fordert als Mitglied „einer Friedenspartei“, dass sich die Politik mehr dem Dialog zuwendet.