Nach Entführung eines Vietnamesen: Deutsche Regierung wirft Vietnam Völkerrechtsbruch vor

Im Juli soll die vietnamesische Regierung einen ihrer Staatsbürger aus Deutschland heraus entführt haben. Die Bundesregierung spricht von einem Vertrauens- und Völkerrechtsbruch. Deutschland fordert eine Einhaltung "hoher rechtsstaatlicher Ansprüche" im Prozess gegen den Entführten.

Gemeinsam mit 20 weiteren Funktionären steht Trinh Xuan Thanh in seiner Heimat vor Gericht. In Deutschland hatte er Asyl beantragt. Thanh war Chef des staatlichen Unternehmens für Erdölförderanlagen, aber auch politisch aktiv. Der Zugriff der Entführer ereignete sich vergangenen Juli im Berliner Tiergarten.

Thanh, der hier zuvor ein Unbekannter war, war in Vietnam Teil des Führungskaders der Kommunistischen Partei (KP) und Abgeordneter im Nationalparlament. Dort beschuldigte man ihn der Korruption. Auch wird ihm die Verantwortung für 125 Millionen Euro Verlust der staatlichen Öl- und Gaskonzerns PetroVietnam zugeschrieben. Thanh wurden daraufhin alle öffentlichen Ämter abgesprochen und die Partei schloss ihn aus.

Von Deutschland aus, übte er Kritik an der vietnamesischen Regierung. Die Entführung folgte nach einem gescheiterten Auslieferungsantrag der vietnamesischen Behörden. In Singapur wurde unterdessen der Vietnamese Phan Van Anh Vu verhaftet, der für den vietnamesischen Geheimdienst tätig war und wichtige Informationen zur Entführung Thanhs liefern könnte, so der deutsche Anwalt Victor Pfaff. Dieser versuchte, in Berlin eine Aufenthaltsgenehmigung für Vu zu erwirken.

In Vietnam droht ihm die Todesstrafe wegen Hochverrats. Die Regierung sieht ihn als schuldig "bewusst Staatsgeheimnisse" bekanntgegeben zu haben. Die singapurische Regierung wies Vu am 4. Januar wegen Verstößen gegen das Einwanderungsgesetz aus. Der Pass, mit welchem Vu einreiste, sei eine Fälschung gewesen. Bei seiner Ankunft in Vietnam wurde er verhaftet.

Die vietnamesische Regierung vertritt bis heute den Standpunkt, dass Thanh freiwillig in seine Heimat zurückgekehrt sei und widerspricht der Berliner Darstellung. Die deutsche Regierung forderte die vietnamesische Regierung vergeblich auf, den Asylbewerber wieder zurück nach Deutschland zu schicken. Zur Strafe wies die deutsche Regierung zwei vietnamesische Diplomaten aus. Innerhalb der EU ist Deutschland der größte Handelspartner für Vietnam. Im August trat Thanh im vietnamesischen Staatsfernsehen auf: