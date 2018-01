Ernährungsreport 2018: Wie die Deutschen essen

Quelle: Reuters © Ina Fassbender 23 Prozent der Bundesbürger holen sich laut dem Report mindestens einmal in der Woche unterwegs belegte Brötchen, Burger, Pizza oder andere Snacks.

Die meisten Deutschen stehen laut dem Report regelmäßig am Herd und achten auf gesundes Essen. Dabei spielt auch das Tierwohl eine immer größere Rolle. Die Nachfrage an regionalen Produkten steigt. Deftige Kritik gibt es am Agrarminister.