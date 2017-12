Martin Schulz zum "Verlierer des Jahres" gekürt - SPD sackt unter 20 Prozent ab

Quelle: Reuters Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz beim Bundesparteitag am 7. Dezember 2017 in Berlin. Seine Beliebtheit sank von 37 Prozent im Februar 2017 - unmittelbar nach seiner Nominierung zum SPD-Kanzlerkandidaten - auf 19 Prozent kurz vor Jahresende.

Gewinner und Verlierer hat es in der deutschen Politik in den vergangenen zwölf Monaten zuhauf gegeben. Der größte "Loser" 2017 dürfte allen Umfragen nach Martin Schulz sein. Seine Partei ist auch in der Abwärtsspirale und befindet sich nun unter 20 Prozent.