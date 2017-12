Eindrücke vom Schlüterhofgespräch 2017: Deutschland und Russland - was läuft da schief? [Videos]

Quelle: RT

„Deutschland und Russland – Was läuft da schief?“ – so lautete das Thema des Schlüterhofgesprächs 2017 am Montag im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Das Podium hierfür war namhaft besetzt. Und es ging ordentlich zur Sache.