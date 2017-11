Die Abgründe der Freiheit: Grünen-Prominenz eröffnet NATO-Think-Tank

Am Montag fand die feierliche Eröffnung des transatlantischen „Zentrums Liberale Moderne“ in Berlin statt. Das Zentrum versteht sich selbst als Verteidiger der Freiheit und Erneuerer der offenen Gesellschaft. Ein spannender Anspruch, der es wert ist, genauer betrachtet zu werden.

Das Einladungsschreiben zur Eröffnung am 15. November klang so interessant, dass RT Deutsch es sich nicht nehmen lassen wollte, sich unter den Gästen zu tummeln. Doch trotz Aufforderung, sich für die Veranstaltung anzumelden, wurde dem Wunsch der RT Deutsch-Redaktion nicht entsprochen. Verwunderlich, zumindest auf den ersten Blick, versteht sich das Zentrum Liberale Moderne (LibMod) doch als Verfechter von „Weltoffenheit und kultureller Vielfalt“.

Statt sich auf das mehr oder weniger wohlverdiente Altenteil zurückzuziehen, zogen es die Grüne Parlamentarische Staatssekretärin a.D., Marieluise Beck, und ihr Gatte Ralf Fücks, ehemaliger Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung (HBS), vor, eine sogenannte Denkfabrik (Think Tank) zu gründen. Zu seinem Abschied von der Stiftungsarbeit schreibt die Grünen-Hauspostille TAZ:

Ralf Fücks hat als grüner Landespolitiker schon tief im letzten Jahrhundert mal mit der FDP koaliert, ist seit Jahren für Schwarz-Grün, propagiert Wirtschaft und Nato als Mittel zum Voranbringen globaler Gerechtigkeit – und hat sich jetzt auch noch als Patriot herausgestellt. Muss man mehr sagen?

Muss man nicht. Das schon längst olivgrün gewaschene Weltbild, sowohl von Beck als auch Fücks, ist nunmehr hinlänglich bekannt. Diesem Weltbild sind auch folgende Worte des Einladungsschreibens entsprungen:

LibMod steht für die Verteidigung und Erneuerung der offenen Gesellschaft. Die liberale Moderne, jene Kombination aus individueller Freiheit, demokratischer Republik, Weltoffenheit und kultureller Vielfalt, steht unter Druck. Die Dinge sind in Bewegung, jetzt auch in Deutschland. Mischt euch ein, engagiert euch! Politik wird nicht nur von oben gemacht. @LiberaleModerne - https://t.co/c5PpkwwVz3 — Ralf Fuecks (@fuecks) 20. November 2017

Spätestens jetzt fühlt sich bestätigt, wem unvermittelt der orwellsche Name der Organisation stutzig werden ließ. Schnell wird klar, aus welcher Richtung der Wind der Freiheit weht. Nicht umsonst rieb sich Bild.de unmittelbar nach der Eröffnungveranstaltung bereits die Hände und titelte:

Warum Putin diese Denkfabrik fürchten muss.

Allem Anschein nach sind die Grenzen der gepriesenen Freiheit eng gesteckt und dulden lediglich deren US-amerikanische Lesart: Freiheit ist, was uns, dem weltoffenen Westen, Vorteile bringt und dadurch andere zur Unfreiheit verdammt. Wer aufmuckt, ist schnell ein Diktator. Wer mitspielt, mag ein Diktator sein, darf sich aber einer trügerischen Ruhe erfreuen.

Aus diesem Holz scheint die Freiheit und Demokratie geschnitzt, die, wann und wo immer es geopolitisch opportun erscheint, notfalls auch mit militärischen Mitteln verbreitet wird. Freiheit bedeutet in diesem Kontext nicht etwa die Freiheit des Andersdenkenden. Aus internationaler Perspektive betrachtet bedeutet „liberale Moderne“ nichts anderes, als den unermüdlichen Einsatz für das Überleben der Beziehungskiste zwischen dem angezählten "land of the free" und seiner allmählich zweifelnden Vassalen.

Dieses Sendungsbewusstsein verbietet es selbstverständlich, die Hände in den Schoss zu legen. So verriet Fücks auf der Eröffnungs-Veranstaltung mehr über die Motivation, den heldenhaften Kampf gegen die Mächte, die es auf die westliche Freiheit abgesehen haben, aufzunehmen:

Warum wir das auf unsere alten Tagen machen? Weil die politische Situation zu schwierig ist, um nur das Dolce Vita zu genießen.

Doch was sind die Herausforderungen der „politischen Situation“, die es beiden nicht gestattet, sich in die politische Rente zu verabschieden? Hierzu lohnt ein Blick in das bereits im Oktober erschienene Gründungsdokument mit dem vielsagenden Titel: "Trotzalledem Amerika: Ein transatlantisches Manifest in Zeiten von Donald Trump“. Das „Manifest“ ist in voller Länge nachlesbar auf der entsprechenden Webseite. Die „außenpolitischen Expertinnen und Experten aus der Zivilgesellschaft“ machen in ihrem Werk schnell deutlich worum es ihnen geht.

Nach Ansicht der Verfasser kann es nur eine Macht geben, um die globalen Normen und Werte in unsicheren Zeiten zu schützen: die transatlantische Bande zwischen den USA, der EU und Deutschland. Oberstes Gebot ist es dabei, „eine strategische Umorientierung der Bundesrepublik“ zu verhindern. Gefahr wittern die Verfasser vor allem durch Forderungen nach einer „Äquidistanz“ der Bundesrepublik zwischen Russland und Amerika. Die nicht unerhebliche Frage, warum eine ausgeglichene Perspektive Deutschlands auf die USA und Russland eine Gefahr und nicht vielmehr eine Chance darstellen sollte, stellt sich den grünen Transatlantikern schon lange nicht mehr.

Die anfangs genannte „Weltoffenheit“ und die Forderung nach der Verteidigung „kultureller Vielfalt“ findet sich in keiner Zeile des Manifests – zumindest nicht im Sinne von Respekt oder zumindest Toleranz gegenüber Staaten, die sich der liberalen Wirtschafts- und Weltordnung nach US-Lesart nicht ohne Weiteres zu unterwerfen gedenken. Diese Staaten sind in Konsequenz per se "Regime", auch wenn diese Stigmatisierung je nach machtpolitischem Gusto austauschbar ist – mit oftmals fatalen Konsequenzen für die betroffenen Staaten.

Die Ordnung der Welt kann schließlich nur durch die Westliche Wertegemeinschaft erfolgen, ansonsten drohen Tod und Verderben. Wieviel von beidem die vermeintlich freiheitsliebenden und offenen Gesellschaften des Westens über die Welt gebracht haben, findet in diesem gefährlich anmaßenden Weltbild keinerlei Berücksichtigung. Die zum Ausdruck gebrachte Hybris, findet einen ihrer Höhepunkte, wenn die Verfasser die abstruse These ins Feld führen, der Westen "ist und bleibt der Ankerpunkt des liberalen Universalismus und der offenen Ordnung der Welt."

Beseelt von einer derartigen Selbstwahrnehmung des Westens als unverzichtbarem Zentrum und ordnende Hand der menschlichen Zivilisation, erscheint das daraus resultierende messianische Sendungsbewusstsein fast nachvollziehbar.

Es war unvermeintlich, dass Bundespräsident a.D. Joachim Gauck die Laudatio während des Eröffnungs-Festakts hielt. Eine Kostptrobe seiner analytischen Einfältigkeit im außenpolitischen Bereich bieten einige seiner Worte zum westlichen Befreiungs-Einsatz in Afghanistan wieder:

"Ich wünschte mir, andere deutsche Armeen wären auch mit so edlen Zielen ausgezogen. Der Frieden muss manchmal auch erkämpft werden", zeigte sich Gauck einst überzeugt.



Wenig überraschend sind auch die weiteren Unterstützer des Zentrums Liberale Moderne. So tummeln sich unter dessen Dach unter anderem Daimler-Chef-Lobbyist und Atlantik-Brücken-Vorstand Eckart von Klaeden, das schwergewichtige Talkshow-Inventar John Kornblum, die ehemalige Weltbankerin Maritta Rogalla von Bieberstein Koch-Weser und zahlreiche andere, meist ältere Personen aus dem Umfeld transatlantischer Denkfabriken und PR-Agenturen.

Ein weiteres zentrales Thema des Think Tanks ist der Konflikt in der Ukraine und der Umgang mit Russland:

"Fücks lässt kaum eine Gelegenheit aus, in öffentlichen Stellungnahmen die Sanktionen der Europäischen Union gegen Moskau zu loben und weiterhin einen harten Kurs zu fordern", heißt es etwa bei Neues Deutschland.

Da darf auch der Schulterschluss mit der NATO nicht fehlen. So sollten die Aufrüstungsverpflichtungen, die die Mitglieder des Militärbündnisses eingegangen sind, erfüllt werden, zeigen sich die Transatlantiker um Marieluise Beck überzeugt. Die "Verteidigungsausgaben" müssten daher den geforderten zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes angenähert und die europäische "Verteidigungsfähigkeit" innerhalb der NATO gestärkt werden.

Zumindest außenpolitisch steht das Ergebnis des vorausschauenden Handelns und Kopfzerbrechens über die Zukunft jedoch schon fest.

Die unbedingte Anbindung Deutschlands und der EU an die USA, und zwar bis zur Selbstaufgabe, illustriert auch folgende kritische Bemerkung der Manifest-Verfasser:

Freunde findet auch der Vorschlag, Deutschland solle gleich einen Schritt weitergehen und sich an Russland oder China anlehnen.

Für die bürgerlich-liberale Interpretation von Freiheit existiert schließlich nur das Prinzip des Entweder-Oder. Entweder wir lehnen uns weiterhin an den großen Bruder jenseits des Atlantiks an oder an die beiden „Feinde der Freiheit“ im Osten. Geopolitischer, aber auch wirtschaftspolitischer Sachverstand sieht sicherlich anders aus. Doch es ist ausgerechnet das „vorausschauende Handeln“, dass sich die modernen Liberalen auf die Fahne geschrieben haben:

In Zeiten fundamentaler Veränderungen braucht es vorausschauendes Handeln und parteiübergreifendes Nachdenken über die Zukunft unseres Gemeinwesens und der internationalen Ordnung.

Trotz der Sorge um das Verhältnis und die Waffenbrüderschaft zwischen den USA, Deutschland und Europa herrscht bei den Vertretern einer vermeintlich liberalen Moderne doch Zuversicht:

Was nicht überdauern dürfte, ist der Dissens über grundlegende Fragen der Weltordnung. Sobald hier wieder weitgehend Einigkeit besteht, können verbleibende Meinungsverschiedenheiten viel besser konstruktiv gelöst oder überbrückt werden.

Auch wenn sich das Zentrum Liberale Moderne gerne als „Start-Up mit wenig Geld und ungewissem Ausgang“ gibt, könnte die Organisation mit teuren Büroräume im Zentrum von Berlin für zusätzlichen und kontraproduktiven Unfrieden in den internationalen Beziehungen Deutschlands und der EU Sorge tragen.

Über Jahrhunderte beglückte Europa ungefragt die "Wilden" mit dem Christentum und der Zivilisation europäischer Lesart. Nur durch die eigene Erhöhung ließ sich auch von den europäischen Siedlern die nahezu vollkommene Ausrottung der nordamerikanischen Ureinwohner und der Raub ihres Landes rechtfertigen. Die kostenlose Plünderung der Arbeitskraft von Millionen Sklaven begründete wiederum den Reichtum der USA. Raub und Plünderung sind noch heute unverzichtbare Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des westlichen Lebensstils und das Brummen der "Märkte".

Nach dem Christentum und der vermeintlichen Zivilisation ist es nun die sogenannte Freiheit und liberale Moderne, die eine Einteilung der Welt in gut und böse rechtfertigt. Selbstverständlich ging und geht es dabei angeblich nicht um Macht und Ressourcen, sondern um das Wohl der Menschheit. Dieser Zynismus manifestiert sich auch ungewollt in den Worten der Transatlantiker:

Die Zukunft der liberalen Weltordnung mit ihrem multilateralen Politikverständnis, ihren globalen Normen und Werten, offenen Gesellschaften und Märkten ist gefährdet. Freiheit und Wohlstand der Bundesrepublik hängen aber genau von dieser Ordnung ab.

Ein kaum zu überbietendes Sammelsurium an altbekannten, entlarvenden Worthülsen und brandgefährlichen Kampfbegriffen der Westlichen Wertegemeinschaft (WWG). Reflexion über die eigene Verantwortung in Anbetracht der globalen Unordnung? Fehlanzeige. Nichts Gutes lässt daher auch der angekündigte Kampf gegen Fake News erahnen. Anhand welcher Kriterien dabei die entsprechende Unterteilung zwischen vermeintlich echten und falschen Nachrichten gezogen wird, lässt sich mehr als erahnen. So weiß die Bildzeitung zu berichten:

Grund für dieses Anliegen sei, dass Beck persönlich miterlebt habe, 'wie massiv sich Aktivitäten des Kreml und Ressourcen des Kreml in unsere Gesellschaft hineingraben'.

Doch es wird noch besser:

Beck wurde im Februar 2014, kurz vor der russischen Invasion der Krim, Ziel derjenigen russischen Hacker, die 2016 auch die Wahlkampagne von Hillary Clinton angriffen.

Beck weiß auch:

Von Russland werden die autoritären Institutionen und Parteien finanziell und mit Medien unterstützt.

Zumindest im Manifest sprechen die Autoren auch die „Deeskalation“ an:

Dem verantwortlichen Umgang mit Meinungsverschiedenheiten wird eine wesentlich größere Bedeutung zukommen als bisher. Im eigenen langfristigen Interesse sollte Deutschland versuchen, Differenzen mit der Regierung Trump einzuhegen oder so zu handhaben, dass sie nicht durch eigenes Verhalten eskalieren und damit außer Kontrolle zu geraten.

Dieser behutsame Umgang mit Meinungsverschiedenheiten wird anscheinend nur im Umgang mit dem „wohlwollenden“ Washington gefordert und nicht etwa mit Moskau. Wer den „liberalen Hegemon“, ergo die USA, kritisiert, wird in dieser Gedankenwelt automatisch zu einem sogenannten Antiamerikaner. Wer einen differenzierten Blick auf die russische Politik fordert, wird als „Putin-Freund“ diffamiert. Das ist keine Weltoffenheit und mitnichten Freiheit, das ist die Aufforderung, das eigene Denken einzustellen oder mit diversen Kampfbegriffen gebrandmarkt zu werden. Nicht ohne Grund ist eines der ersten Projekte der prominenten grünen Gründer die Webseite ukraineverstehen.de:

Juri Andruchowytsch: Was in der #Ukraine auf dem Spiel steht. Sie ist das europäische Land, in dem jeden Tag Menschen für das Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit mit ihrem Leben bezahlen. https://t.co/a0BG2x7wCA — Ralf Fuecks (@fuecks) 20. November 2017

"Es geht um kritische Empathie für ein Land im Aufbruch, das sich gegen die militärische und politische Intervention des Kremls behaupten muss", heißt es dort.

Was Europa, die USA und damit den Westen gefährdet, sind jedoch nicht die finsteren russischen Horden oder ein US-Präsident Donald Trump. Dieser ist vielmehr ein Symptom, aber nicht die gesellschaftliche Krankheit, die ihn hervorbrachte. Was den Westen am nachhaltigsten gefährdet, ist die offensichtliche Absistenz jeglicher Fähigkeit, die Ursachen für Fehlentwicklungen, die Konsequenzen systemischer Fehler und globale Konflikte auch bei sich selbst zu suchen.

Selbst jeglichen kritischen Ton vermeidend, ahnte die TAZ bei ihrer Berichterstattung über den Festakt zur Eröffnung des Zentrums Liberale Moderne bereits, dass dessen Agenda „Putin-Freunde“ wie RT Deutsch oder die Nachdenkseiten auf den Plan rufen würde. Diesen Gefallen haben wir den Kollegen in diesem Fall gerne getan.