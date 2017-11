Trittin glaubt an schlechte Intentionen Lindners: "Er wollte Merkel stürzen"

Gegenüber der FAZ äußerte sich Christian Lindner zum Scheitern der Sondierungsgespräche. Für Lindner hätte eine Koalition aus Union, Grünen und FDP "den Charakter einer Fortsetzung der großen Koalition mit grünen Akzenten und mit einigen FDP-Ministern" gehabt. Angela Merkel habe die FDP benachteiligt. Es wäre ihr nur um die Beschaffung der Mehrheit gegangen.

Für Jürgen Trittin zeugt das Verhalten Christian Lindners von einem "Weglaufen vor ihren eigenen Inhalten." In einem Interview mit der Welt sagte Trittin:

Sogar von der Intention Lindners Angela Merkel stürzen zu wollen, sprach Jürgen Trittin. Beistand erhielt er vom schleswig-holsteinischen Grünen-Politiker Robert Habeck der anmerkte, dass die Gespräche in der Tat sehr schwierig waren und auch seine Partei zog einen Ausstieg aus den Gesprächen in Erwägung:

Es lag von Anfang an kein Segen drauf. Auch wir Grünen haben sicher mehr als ein Dutzend Mal an Abbruch gedacht, aber uns immer wieder mühsam zusammengerauft. Man sollte jetzt nicht so tun, als hätte die Sonne über Jamaika geschienen, wenn die FDP geblieben wäre.