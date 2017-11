Schrecksekunden in Berlin: Auto raste auf Menschenmenge zu

Quelle: Reuters © Fabrizio Bench Polizisten in Berlin, Deutschland, 24. September 2017.

Ein Mann steuerte sein Mietfahrzeug am Freitagabend in Berlin-Reinickendorf auf einen Gehweg, streifte einen Bus und fuhr in einen geparkten Roller. Passanten retteten sich durch Sprünge und kamen nicht zu Schaden. Der Fahrer flüchtete. Der Staatsschutz ermittelt.