Russischer Senator Puschkow im RT-Gespräch: "Deutschland führt Informationskrieg gegen Russland"

Der Russische Föderationsrat tagte am Donnerstag zum mittlerweile dritten Mal zur Lage der russischen Medien im Ausland. In den öffentlichen Anhörungen diskutierten die Abgeordneten mit Experten über mögliche Schritte Moskaus angesichts zunehmender Diskriminierung russischer Medien im Ausland.

Alexei Puschkow, der im Rat für die Informationspolitik zuständig ist und auch selbst seit zwei Jahrzehnten eine eigene wöchentliche Politsendung moderiert, schilderte gegenüber RT Deutsch, wie er die deutsche Medienpolitik einschätzt und inwieweit Russland seine eigene Politik gegenüber den ausländischen Medien ändern kann.

In Deutschland führen Medien gegen Russland einen Informationskrieg, war Puschkows erste Feststellung im Gespräch mit RT Deutsch, genauso wie in den USA.

Ich muss leider feststellen, dass die deutschen Medien in Bezug auf Russland eindimensional sind. Ich habe den Eindruck, dass alle Berichte nach einer Schablone an einem Ort gemacht und dann über alle Medien verteilt werden. Es gibt kaum Meinungspluralismus und die Information in Bezug auf Russland ist ausschließlich negativ, insbesondere wenn es um die Ukraine-Krise oder die Syrien-Problematik geht", sagte der Medienpolitiker.