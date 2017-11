RT-Interview mit Sprecher der Polizeigewerkschaft GdP zu Vorfällen in Berliner Polizeiakademie

Quelle: RT Interview mit dem Pressesprecher der Polizeigewerkschaft GdP, Benjamin Jendro.

RT-Deutsch veröffentlichte gestern einen Audio-Mitschnitt, in welchem ein Ausbilder der Polizeiakademie in Berlin die schlechten Zustände in der Bildungseinrichtung anprangert. Der Pressesprecher der Polizeigewerkschaft GdP, Benjamin Jendro, stellte sich dazu den Fragen von RT-Deutsch.