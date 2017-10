Kinderarmut in Deutschland - RT Deutsch auf der Arche-Kinder-Ranch in Brandenburg [Video]

Die Berichte über die wachsende die zunehmende Armut in Deutschland reißen nicht ab. Eine neue Studie kommt nun zu dem Schluss, dass Kinderarmut in Deutschland ein Dauerzustand sei. Nun müsse die Politik einschreiten, um der Entwicklung entgegenzuwirken.

Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland lebt laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung länger als fünf Jahre in armen Verhältnissen. Für zusätzlich zehn Prozent der Kinder in der Bundesrepublik ist Armut nach der Untersuchung, die am Montag vorgestellt wurde, zumindest ein zwischenzeitliches Phänomen.

RT Deutsch besuchte die Arche-Kinder-Ranch in Brandenburg und sprach mit Betroffenen.