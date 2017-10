Wird deutsches Finanzministerium neues Außenamt? – Erwartungen an Russlandpolitik nach BTW-2017

Quelle: RT

Der Historiker und Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Russland, Dr. Reinhard Krumm, hat im Rahmen des Waldai-Klubs mit RT Deutsch über die neue Opposition im Bundestag, die Rolle des Außenministeriums und die künftige Russlandpolitik gesprochen. Der Russlandkenner ist überzeugt, dass das Außenministerium "in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat".