Großbrand in Berlin- Feuerwehr mit über 100 Kräften im Einsatz, Mehrfamilienhaus evakuiert

Quelle: www.globallookpress.com © Paul Zinken

Im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen ist am Freitagabend ein schweres Feuer ausgebrochen. Eine Lagerhalle war am Freitagabend am Berliner Stadtrand in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit rund 120 Einsatzkräften an und wird voraussichtlich die ganze Nacht zu tun haben. 100 Menschen wurden aus Wohnungen in der Nähe evakuiert.