Niedersachsen: Wahlen im Land kommen vor Koalitionsgesprächen im Bund

Quelle: www.globallookpress.com Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil bei einer Bürgerfragestunde in der Grundschule Hägewiesen im Sahlkamp, Hannover, 31. August 2017.

Kaum ist die Bundestagswahl vorüber, stehen noch einmal Landtagswahlen an. Die Niedersachsen können am Sonntag erneut abstimmen. Immerhin acht Millionen Menschen wohnen in dem norddeutschen Bundesland. Historisch befand sich der Industriestandort lange Zeit fest in der Hand der SPD. Von 2003 bis 2013 regierten mit Christian Wulf und David McAllister auch Christdemokraten den Flächenstaat.