US-Militär-Gespann blockiert komplette A9 am Samstag für mehrere Stunden

© nordbayern.de Am Samstag verunglückten zwei Militärfahrzeuge der US-Armee auf der A9. Bei einem Abschleppversuch knickte auf Höhe Bindlacher Berg das Gespann um und blockierte die Fahrbahn. Alle Beteiligten blieben unverletzt. US-Streitkräfte koordinierten die Bergung.

Zwei Militärfahrzeuge blockierten am Samstag stundenlang die A9 kurz vor Bayreuth in Richtung Nürnberg, meldet das oberfränkische Nachrichtenportal frankenpost.de. Der Verkehr konnte teilweise nur einspurig an den havarierten Fahrzeugen vorbei. Es kam zu langen Staus und Behinderungen.