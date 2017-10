Sturmtief "Xavier": Sieben Tote im Nord-Osten, Verkehr teilweise lahmgelegt

Quelle: Reuters U-Bahn-Station Alexanderplatz in Berlin am 5. Oktober 2017.

Am Donnerstag zog ein intensives Sturmtief über Norddeutschland hinweg. Es gab Tote und Verletzte, der Verkehr lag in Berlin zeitweise komplett lahm. Für den ganzen Tag gibt es in Berlin starke Einschränkungen für Berufspendler. Die Linien S41/42 sowie S85 fallen komplett aus.