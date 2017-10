Deutschland qualifiziert sich mit 3:1 gegen Nordirland für die WM in Russland

Quelle: Reuters Das Logo der Fussball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland, Wolgograd, Russland, 20. September 2017.

Das Spitzenspiel der Gruppe C ereignete sich heute in Belfast. Mit Nordirland traf Deutschland auf den unbequemsten Gegner in der WM-Qualifikation. Der Gruppensieg ermöglicht Deutschland die direkte Teilnahme an der WM 2018 in Russland.