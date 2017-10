Deutsche Mannschaft vor dem Endspiel zur WM-Qualifikation - wird der Erfolg zum Nachteil?

Quelle: Reuters © David W Cerny Bundestrainer Jürgen Löw in Prag, 31. August 2017.

Am Donnerstag findet das letzte Spiel der deutschen Mannschaft zur WM-Qualifikation statt. Die Nationalmannschaft trifft in Belfast auf Nordirland. Bisher glänzte das Team von Trainer Joachim Löw in der WM-Qualifikation so sehr, dass ein frühes Spiel gegen starke Gegner bei der WM droht.