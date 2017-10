Vorübergehende Sitzordnung im Bundestag missfällt der FDP

Quelle: Reuters © Wolfgang Rattay FDP-Chef Christian Lindner während einer Pressekonferenz in Berlin, Deutschland, 25. September 2017.

Die FDP will in die Mitte, zumindest was die Sitzordnung im Bundestag anbelangt. Die letztendliche Sitzordnung steht noch nicht, bis dahin gilt eine vorübergehende Sitzplatzverteilung. Auch diese führt schon zu Streit. Am 13. Oktober soll über dieses Thema debattiert werden.