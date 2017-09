Syrische Oppositionelle demonstrieren vor Russischer Botschaft in Berlin

© Gert Ewen Ungar Fordern die Einstellung der russischen Militäroperationen in Syrien: Demonstranten vor der Russischen Botschaft in Berlin.

Am Donnerstag demonstrierten mehrere Dutzend Mitglieder einer Gruppe “Free Syrians Berlin” vor der Russischen Botschaft. Sie forderten die sofortige Einstellung der Bombardements durch das russische Militär und ein Ende der Unterstützung Assads. Den IS habe es in Ost-Aleppo "nie gegeben."