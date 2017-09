Nach Pleite gegen PSG Paris in der Champions League: FC Bayern entlässt Trainer Carlo Ancelotti

Quelle: Reuters © Stephane Mahe Nach der klaren Niederlage in der Champions-League-Partie gegen den PSG ist der Offen aus.

Der FC Bayern München hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten zufolge von Trainer Carlo Ancelotti getrennt. Gerüchte kursierten schon am Donnerstag Morgen. Der FC Bayern hatte am Mittwoch Abend in der Champions League mit 0:3 gegen Paris St. Germain verloren.