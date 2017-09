Ankündigung: Frauke Petry will aus AfD austreten

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Beide scheinen nun die Partei verlassen zu wollen. Marcus Pretzell und Frauke Petry.

Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry wird nach Medienberichten aus ihrer Partei austreten. "Klar ist, dass dieser Schritt erfolgen wird", sagte sie in Dresden. Ihr Mann, Marcus Pretzell, hatte am Dienstagmorgen angekündigt, die Partei und Landtagsfraktion der AfD in NRW zu verlassen.