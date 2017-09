Reaktionen nach dem Wahlerfolg für die AfD

Quelle: Reuters © Christian Mang Proteste gegen das Wahlergebnis der AfD, Berlin, 24. September 2017.

Deutschland steht mit dem Einzug der AfD in den Bundestag vor einer neuen Herausforderung, so der Zentralrat der Juden. Martin Schulz sprach von einer neuen rechten "Fratze" im Bundestag. In Berlin demonstrierte die Antifa gegen die AfD. Merkel will die AfD-Wähler zurückgewinnen.