WIE WÄHLT DEUTSCHLAND? Die Stadt der Millionäre: "Uns geht es gut hier"

Im Jahr der Bundestagswahl produziert RT Deutsch die Serie WIE WÄHLT DEUTSCHLAND? Dafür reisen wir durch die Republik und fragen die Wählerinnen und Wähler, was sie bewegt und was sie sich von der Politik wünschen. Nun ist das RT Deutsch-Team in Hessen angekommen.

Die Stadt Offenbach galt viele Jahre als Problemstadt am Main. Über 150 Nationen leben hier zusammen. Nicht immer problemlos. Mittlerweile zieht es aber immer mehr Frankfurter in den Nachbarort, da die Mieten und Grundstückspreise in der Bankenmetropole in astronomische Höhe schießen. Die Folge: In Offenbach entstehen neue Quartiere. Wie lebt es sich in der Stadt und was erhoffen sich die Menschen hier von der Politik?

Im Anschluss blickt sich unser Team auch in Frankfurt um und spricht mit den Einwohnern der Metropole. Abschließend geht es nach Kronberg im Taunus. Das kleine Städtchen gehört zu den reichsten Kommunen Deutschlands.

Unterschiedlichere Voraussetzungen könnten die besuchten Orte kaum bieten. Ebenso unterschiedlich fallen auch die Reaktionen der Wählerinnen und Wähler auf die Frage aus: WIE WÄHLT DEUTSCHLAND?

