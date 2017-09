Religionsparodie "Fliegendes Spaghettimonster" klagt auf Anerkennung in Deutschland

© Niklas Jansson/Wikipedia

Das Fliegende Spaghettimonster, eine in den USA gegründete Religionsparodie, versteht sich als Verteidiger der Evolutionstheorie. In manchen Ländern erlangte die Vereinigung bereits staatliche Anerkennung. In Deutschland will sie diese vor Gericht erstreiten.