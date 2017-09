SPD-Abgeordneter Dr. Ernst Rossmann zu RT Deutsch: Merkel muss sich warm anziehen

Dr. Ernst Dieter Rossmann sitzt seit 19 Jahren für die SPD im Bundestag. Und auch in der nächsten Wahlperiode will er für den Kreis Pinneberg wieder ins Parlament einziehen. Der Politiker sieht die Wahl noch als offen an und gibt sich kämpferisch.