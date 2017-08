Alice Weidel: SPD-Politikerin Özoğuz ist ein Schandfleck für Deutschland [Video]

Quelle: RT

Alice Weidel ist neben Alexander Gauland die Spitzenkandidatin der AfD für die Bundestagswahl. Am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Leipzig spricht sie mit RT Deutsch über die Äußerungen ihres Parteikollegen in Bezug auf die SPD-Bundestagsabgeordnete Aydan Özoğuz.