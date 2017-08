Türkische Gemeinde empört: AfD-Kandidat Gauland will Integrationsbeauftrage "in Anatolien entsorgen"

Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Raum Thüringen bekam der AfD-Politiker laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung begeisterten Applaus, als er forderte, die türkischstämmige Integrationsministerin Aydan Özoguz in „Anatolien zu entsorgen“.

Offenbar regte sich Gauland, der schon öfter mit umstrittenen Aussagen zu Ausländerfragen aufgefallen ist, nachträglich über ein Interview von SPD-Politikerin Özoguz mit dem Tagesspiegel im Mai auf. Im Gespräch mit der Zeitung sagte sie:

Alexander Gauland reagierte mit deutlichen Worten. Medien zitieren seine Aussagen wie folgt:

Das sagt eine Deutschtürkin. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können.“