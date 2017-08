Flügelkämpfe bei den Grünen: "Trittin wird in Koalitionsverhandlungen keine Rolle spielen"

Quelle: Reuters © Thomas Peter Katrin Göring-Eckardt wird ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Parteikollegen Jürgen Trittin nachgesagt.

Kurz vor den Bundestagswahlen ließ sich Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt zu einer brenzligen Äußerung hinreißen: Alt-Umweltminister Trittin werde in möglichen Koalitionsverhandlungen nach der Wahl keine Rolle spielen. Die Partei ist irritiert und verliert weiter in Umfragen an Zustimmung.