Flüchtlingskoordinator Altmaier spricht zur Lage der Migration: Es gibt keine Integrationskrise

Der Kanzleramtschef hat in seinem gestrigen Vortrag den Umgang mit der Flüchtlingskrise als reine Erfolgsgeschichte dargestellt. Ob dahinter parteipolitisches Kalkül im Vorfeld der Bundestagswahlen steckt oder Fehlen interkultureller Kompetenz, bleibt unklar.

Das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB) schlägt Alarm. Nach einer aktuellen Meldung haben im Schnitt 59 Prozent der Asylbewerber keinen Schulabschluss. Dies ergab eine Nachprüfung zuvor von der Bundesagentur für Arbeit erhobener Werte. Ursprünglich war man von 30 Prozent ausgegangen, jedoch hätten 25 Prozent der Flüchtlinge bei der Befragung die Angabe verweigert. Laut dem BIBB könne man mit hoher Wahrscheinlichkeit daraus folgern, dass diese keinen Schulabschluss hätten. Auf der Basis dieser Annahme hätten 77,2 Prozent der Flüchtlinge aus Somalia keinen Schulabschluss, gefolgt von Eritrea mit 72,9 Prozent.

"Deutsch ist nicht alles, aber ohne Deutsch ist alles nichts"

Auf Einladung des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW und des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) referierte am Dienstag der Chef des Kanzleramts über die aktuelle Integrationspolitik in Deutschland und hob dabei auch die herausragende Rolle von Sprache und Bildung hervor.

Die Möglichkeit, dass Flüchtlinge auch mittel- bis langfristig keine ausreichenden Deutschkenntnisse besitzen könnten, um eine technische Berufsbildung zu absolviere, hat er in diesem Zusammenhang nicht erörtert. Vielmehr forderte Altmaier von den Zuwanderern, diese müssten lernen, pünktlich zu sein und sich anzupassen. Ob Menschen aus anderen Kulturkreisen jedoch perspektivisch dazu in der Lage sein werden, sich gänzlich dem deutschen Modus Operandi und dem Diktat der Pünktlichkeit zu unterwerfen, auch dazu äußerte er sich nicht.

Bedenkt man, dass nach den aktuellsten Zahlen bis zur Mitte vergangenen Jahres gerade einmal 13 Prozent der Asylsuchenden erwerbstätig waren, wirkt der Narrativ von einer erfolgreichen Integration nach unseren Maßstäben auf kritische Beobachter als politisch motivierte Schönfärberei.

Stattdessen arbeitet die Bundesregierung immer noch mit dem Modell des Bilderbuchflüchtlings. Der Flüchtling vom Reißbrett wird zum Repräsentanten des Flüchtlings, wie er sein soll. Dieser ist laut Altmaier jung, motiviert und voll integriert. Er arbeitet tagsüber als Bauhilfsarbeiter, jobbt anschließend noch in der Pizzeria, ist Mitglied der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr und spricht "Beckinger Platt", einen regionalen Akzent im Saarland, dem Herkunftsbundesland Peter Altmaiers.

Erfolgreiche Integration ist der Glaube daran

Diese Darstellung steht aber dermaßen im Widerspruch zu den aktuellen Zahlen des BIBB, dass sich der skeptische Beobachter die Frage stellt, wie die Realität eines Berufspolitikers tatsächlich aussehen muss. Wer könnte es sein, der dafür sorgt, dass der Vorzeigesaarländer Altmaier bei seinen wenigen Heimatbesuchen womöglich tatsächlich nur den Vorzeigeflüchtling zu Gesicht bekommt? Und inwiefern ist erfolgreiche Integration das Glaubensbekenntnis einer politischen Elite, entkoppelt von realkulturellen Begebenheiten?

Wann scheitert Integration und welche Präventivmaßnahmen muss man etwa ergreifen, um einer Radikalisierung von Flüchtlingen vorbeugen zu können? Die Antworten auf solche akute Fragen blieb die gestrige Veranstaltung leider schuldig. Lieber schwadronierte der Kanzleramtschef von einem möglichen Kulturschock, den ein Exil-Hamburger erleide, wenn er nach Bayern zieht und dort bei seiner Ankunft mit Blasmusik und Lederhosen konfrontiert wird.

Gekonnte Inszenierung auf dem Silbertablett

Der Bundesminister für besondere Aufgaben betonte eingangs noch, die Integrationspolitik werde im Bundestagswahlkampf kein Thema sein. Genau damit betrieb er ironischerweise aber gleichzeitig doch Wahlkampf. Ob es ihm und den regierenden Parteien gelingen wird, das Thema bis zur Bundestagswahl am 24. September aus der öffentlichen Debatte zu drängen, wird sich herausstellen.

Profitieren dürfte er dabei von derzeit durchwachsenen Umfragewerten der AfD. Altmaier weiß gekonnt, eine mögliche Diskrepanz zwischen der Rolle der Frau in muslimisch geprägten Ländern und jener in Deutschland zu relativieren. Die Anhänger der AfD, die nun die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau einfordern, seien seiner Meinung nach doch diejenigen, die sich bis vor wenigen Jahren noch selbst gegen ebenjene ausgesprochen hätten, argumentiert er. Er wirft der AfD damit indirekt Bigotterie vor und lenkt damit rhetorisch versiert von bestehenden Problemen der Integration ab.

"Leitkultur ist… sich zur Begrüßung die Hand zu geben"

Anschließend bezieht er sich auf eine Aussage seines Parteikollegen, des Innenministers Thomas De Maizière, der im Mai einen Zehn-Punkte-Plan zum Dauer-Streit über die deutsche Leitkultur aufgestellt hatte. Oberster Punkt darin war die soziale Norm des Händeschüttelns als eines ritualisierten ersten Schritts der gegenseitigen Kontaktaufnahme. Altmaier spricht Forderungen dieser Art die Relevanz ab. Dass es gläubigen muslimischen Frauen z. B. auch untersagt ist, fremde Männer zu berühren, erwähnt er nicht explizit.

Überhaupt blieb er in vielen kritischen Punkten vage. Auch der anschließenden Podiumsdiskussion mangelte es an einem entschiedenen Kontrahenten des obersten Repräsentanten der etablierten Parteien. Ein oppositionelles Element hätte, so mag der eine oder andere Besucher für sich gedacht haben, der Veranstaltung gutgetan, um den Finger in die Wunde zu legen.

Bis zu dem Zeitpunkt, als auch die Gäste in die Debatte eingebunden wurden, war der Auftritt eine gelungene PR-Veranstaltung und vermutlich ganz im Sinne des Hauptredners. Doch mit den Fragen aus dem Publikum kam Gegenwind auf. Man warf der Bundesregierung Doppelzüngigkeit vor in der Darstellung der Geschehnisse. Die Politik habe versagt und die Zivilbevölkerung genötigt, ihr die Arbeit abzunehmen. Die vorhandenen Defizite an probaten Lösungen für akute Probleme wurden abgewälzt auf die Willkommenskultur und damit auf den guten Willen der Bevölkerung. Eigene Belange habe man hintangestellt und sich damit dem Diktat der Gesinnungsethik und eines voluntaristischen Gutmenschentums unterwerfen.

Entmündigung der Bürger

Die Fragen aus dem Publikum gerieten am Ende entsprechend zum Ventil. Viel Frust hatte sich bei so manchem angestaut. Dass ihnen eine nicht nennenswerte Podiumsdiskussion vorangegangen war mit vielen guten Absichten in einer politisch korrekten Verpackung, geschnürt mit dem Rüstzeug einer Terminologie, die den Diskutanten durch deren akademische Ausbildung auf den Weg gegeben wurde, hat nicht wirklich zur Deeskalation beigetragen. Eine Melange aus Fremdwörtern und Theorien, die nur bedingt darüber Aufschluss liefern, warum Flüchtlinge sich radikalisieren oder wo die Aggressivität herrührt, die dazu geführt hat, dass etwa jugendliche Asylbewerber in Berlin einen Obdachlosen angezündet haben, ergoss sich über die Bürger. Und diese schätzten diese Form des Bades nur bedingt.

Kampf um die Deutungshoheit der Krise

Die Flüchtlingskrise als Erfolgsgeschichte zu verkaufen, mag wohl der Auftrag aus dem Kanzleramt gelautet haben. Vereinzelte Seitenhiebe gegen die unliebsame AfD sollten darüber hinaus offenbar dazu beitragen, dem Publikum einen Bogeyman zu liefern und dieses so auf Altmaiers Seite zu ziehen. Die polemische Debatte müsse aufhören und man solle doch lieber über die Probleme reden, meinte Altmaier zum Abschluss seines Vortrags. Wann er selbst damit anfangen wollte, blieb indessen offen.