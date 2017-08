Extremismus-Verdacht: Deutsche Behörden ermitteln gegen KSK-Elitesoldaten

Die Staatsanwaltschaft Tübingen leitet Ermittlungen wegen angeblicher rechtsextremistischer Handlungen beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr ein. Das sagte Oberstaatsanwalt Michael Pfohl am Donnerstag, nachdem ein Rechercheteam mehrerer öffentlich-rechtlicher Sender über die Vorfälle berichteten.

Zunächst müsse ermittelt werden, wo sich die Vorfälle ereignet haben, um die Zuständigkeit zu klären. Er habe erst durch den Medienbericht von den Vorfällen erfahren. Auch die Bundeswehr hat interne Ermittlungen eingeleitet.

Nach bisherigem Erkenntnisstand haben sich die Vorwürfe verfassungsfeindlicher Äußerungen in Wort, Bild oder Tat aber nicht bestätigt", so ein Sprecher des Heeres.

Wilde Abschiedsfeier mit weiblichem Hauptpreis und Römerspielen samt Schweinskopfwerfen

Bei der Abschiedsfeier für einen Kompaniechef der Elitetruppe KSK am 27. April 2017 auf einer Schießanlage in der Nähe von Stuttgart soll demzufolge unter anderem ein Schweinskopfwerfen veranstaltet worden sein. Außerdem sollen mehrere Soldaten den Hitlergruß gezeigt sowie Rechtsrock gehört haben.

Dies geht auf Recherchen für Sendungen von ARD, ZDF, Radio Bremen und NDR zurück. Die Berichte basieren auf den Aussagen und WhatsApp-Nachweisen einer Insiderin. Seitens der Bundeswehr wurden zumindest einige Aussagen über die Party-Elemente im Nachhinein bestätigt.

Die Quelle, welche „Anna“ genannt wird, sollte auf der Abschiedsparty des Kompaniechefs der „Hauptpreis“ für ihn sein. Die Beschreibung des Kameraden, welcher das Treffen einleitete, gegenüber Anna kang so

Zwei Meter groß und fickt alles, was ihm in den Weg kommt. Hände wie Klodeckel und tätowiert. Das könnte, was dunkle, sexuelle Ausschweifungen angeht, der Abend deines Lebens werden."