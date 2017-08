LIVE: Merkel bestreitet Wahlkampfauftritt in Dortmund

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bestreitet am Samstag, den 12. August, in Dortmund einen Wahlkampfauftritt. Es ist die erste öffentliche Rede von Angela Merkel nach ihren Sommerferien, mit dem sie ihre Partei, die CDU, für die bevorstehenden Bundestagswahlen einstimmen möchte, die am 24. September stattfinden.