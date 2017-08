WIE WÄHLT DEUTSCHLAND? Der Mann der Merkel stürzen will

Im Jahr der Bundestagswahl produziert RT Deutsch die Serie WIE WÄHLT DEUTSCHLAND? Dafür reisen wir durch die Republik und fragen die Wählerinnen und Wähler was sie bewegt und was sie sich von der Politik wünschen.

Den zweiten Stopp legt unser Team in Mecklenburg-Vorpommern ein. Genauer gesagt im Wahlkreis 15. Hier holte Angela Merkel bereits sieben Mal das Direktmandat für den Deutschen Bundestag. In diesem Jahr soll Mandat Nummer acht folgen. Doch es gibt einen neuen Herausforderer. Die AfD mit Spitzenkandidat Leif-Erik Holm wurde bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr zweitstärkste Kraft im Land. Jetzt fordert Holm im Wahlkreis 15 die Kanzlerin heraus. Es geht vor allem um Symbolik.

RT Deutsch war im Wahlkreis 15 unterwegs und hat an zentralen Orten der Städte Greifswald, Wolgast und Stralsund mit den Menschen gesprochen. Fast alle wünschen sich eine Lösung in der Flüchtlingskrise. Und welche Partei wählen sie deswegen?