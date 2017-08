Hotel in dem Hitler SA-Führer verhaften lies, wird abgerissen

Quelle: www.globallookpress.com Ernst Röhm (l) und Rudolf Hess 1933

Der Besitzer eines berühmten Hotels, in dem Hitler fast ermordet wurde, nahm am Samstag in Bad Wiessee einen Abstecher in die Geschichte des Hauses und führte in einer Tour, die wohl die letzte sein wird, durch das Haus, das abgerissen werden soll.