Neue Studie: 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche leben in Deutschland unterhalb der Armutsgrenze

Quelle: Reuters Ein Mädchen nutzt die Unterstützung der Organisation "Die Arche" im Berliner Stadtteil Hellersdorf. REUTERS@Thomas Peter

Die Kinderarmut in Deutschland war bereits in den vergangenen Jahren besorgniserregend. Laut einer aktuellen Studie ist der Anteil von Kindern an der Armutsstatistik erneut spürbar gewachsen. Mehr als zweieinhalb Millionen geht es gar nicht so gut.