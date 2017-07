G20-Proteste in Hamburg: Zivilpolizei macht Gebrauch von Schusswaffe

Bildquelle: Screenshot Twitter

Am Freitag hat ein Polizist in Zivil während der laufenden Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg einen "Warnschuss" abgegeben, wie die Polizei Hamburg erklärte. Auf Twitter ist Video-Material publik geworden, wonach der Polizist "einen Straßenraub beobachtete und von den Tätern angegriffen" wurde.