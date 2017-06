Misstöne vor G20: Merkel belehrt Trump - Türkei über Auftrittsverbot für Erdogan verstimmt

Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Emmanuel Macron neben Angela Merkel und Mark Ruffe in Berlin, Deutschland, 29. Juni 2017.

Merkel kritisiert Trump in ihrer Rede vor dem Bundestag zu G20 und Erdogan wird ein Auftritt vor seinen Anhängern in Hamburg verboten. Gipfelgegner planen eine Demonstration unter dem Motto: "Willkommen in der Hölle". EU-Vertreter beschwören ihre Einigkeit.