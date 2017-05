Willy Wimmer zur Lage in Europa unter Merkel und Macron: "Demokratie ist an Nationalstaat gebunden"

Quelle: RT Willy Wimmer im Gespräch mit RT Deutsch

Gegenüber RT Deutsch kommentiert CDU-Urgestein Willy Wimmer die aktuellen Entwicklungen in Europa. Die Wahl von Emmanuel Macron stellt die Weichen für die gesamte EU neu. "Demokratie ist an den Nationalstaat gebunden", so Wimmer.