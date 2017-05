Live-Updates zur Wahl in Nordrhein-Westfalen: Höhere Wahlbeteiligung als 2012

Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen haben begonnen. Die Abstimmung im bevölkerungsreichsten Bundesland gilt auch als kleine Bundestagswahl und ist der letzte Stimmungstest vor den bundesweiten Wahlen im September. Eine hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab.

16:01 Uhr: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz der in seiner Heimatstadt Würselen bei Aachen seine Stimme abgab, baute im Falle einer SPD-Wahlniederlage schon mal vor. Laut seiner Einschätzung stehe das Ergebnis der Landtagswahl in NRW "erst einmal für sich". Eine direkte Aussagekraft und Relevanz für die Bundestagswahl sehe er in der Landtagswahl nicht. Die Landtagswahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen werden in den Medien oft auch als "kleine Bundestagswahl" bezeichnet.

Quelle: Reuters SPD-Kanzlerkandidat Schulz nach Abgabe seines Stimmzettels zur NRW-Wahl, 14. Mai 2017.

15:35 Uhr: Laut Mitteilung der Stadt Dortmund fällt die Beteiligung im Vergleich zur NRW-Wahl 2012 deutlich höher aus:

#ltwnrw: Wahlbeteiligung in Dortmund um 15 Uhr: 42,60%. 2012 waren es zur selben Zeit 33,10%. — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) 14. Mai 2017

15:25 Uhr: Vorankündigung: Ein Team von RT Deutsch wird nachher von der Wahlparty der SPD berichten.

15:10 Uhr: Achtung Fake-News! Auf Twitter & Co. kursiert eine vermeintlich erste Trendrechnung.

14:55 Uhr: Frische Impressionen von Wählern aus Nordrhein-Westfalen:

14:30 Uhr: Hannelore Kraft vor Betreten des Wahllokals. Bei der letzten NRW-Wahl 2012 konnte sie die CDU noch mit 13 Prozent Abstand auf Platz 2 verweisen. Demoskopen prognostizieren für diese Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU. In vier Stunden wissen wir mehr.

14:10 Uhr: RT Deutsch LIVE vor Ort: Impressionen aus dem Landtag in Düsseldorf

13:35 Uhr: Vorankündigung: RT Deutsch wird nachher von der Wahlparty der CDU berichten. Unser Team ist bereits vor Ort.

13:25 Uhr: Stand der Wahlbeteiligung heute Mittag:

13:10 Uhr: Es zeichnet sich eine leicht höhere Beteiligung als bei der letzten NRW-Wahl 2012 ab, wo knapp 60 Prozent der Wahlberechtigung ihre Stimme abgaben. So hatten etwa in Dortmund bis zehn Uhr bereits mehr als 13 Prozent der Stimmberechtigten ihr Kreuz gemacht. Das sind im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt vor fünf Jahren drei Prozentpunkte mehr.

12:52 Uhr: Ein Team von RT Deutsch holt ein LIVE-Stimmungsbild aus der Düsseldorfer Altstadt ein:

12:50 Uhr: Interessanter Vergleich des Suchinteresses an den Kandidaten:

12:45 Uhr: Wahlwerbung der besonderen Art: Ein Graffiti auf dem Gehsteig fordert dazu auf, das Kreuz bei den Sozialdemokraten zu machen.

12:30 Uhr: Landesmutter Hannelore Kraft im Wahllokal in Mühlheim an der Ruhr. Wird es für die Spitzenkandidatin der SPD reichen, um erneut Regierungschefin in NRW zu werden?

12:15 Uhr: Momentaufnahme aus dem Plenarsaal des Landtags - Noch sind die Sitze leer, alles ist ruhig:

12:05 Uhr: Noch einmal LIVE-Impressionen aus dem Düsseldorfer Landtag:

11:44 Uhr: LIVE-Impressionen aus dem Landtag:

11:37 Uhr: Von der "längsten Theke der Welt" in Düsseldorfs Altstadt holt RT Deutsch-Reporter Kani Tuyala gleich ein LIVE-Stimmungsbild ein.

11:30 Uhr:

Wer zieht in den Landtag in Düsseldorf? Mit ersten Prognosen zum Wahlausgang wird gleich mit Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr gerechnet, mit ersten Hochrechnungen eine knappe halbe Stunde später. Das vorläufige Endergebnis dürfte erst gegen Mitternacht vorliegen.

11:20 Uhr: Nach und nach trudeln die Übertragungswagen der Sendeanstalten in Düsseldorf ein:

10:50 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz hat gerade seine Stimme abgegeben.

Ich habe gewählt und einen Tipp: beide Stimmen für die SPD.@HanneloreKraft ist die beste Kandidatin auf dem Wahlzettel. #ltwnrwpic.twitter.com/h9MzAA9TPX — Martin Schulz (@MartinSchulz) 14. Mai 2017

10:45 Uhr: Ein Team von RT Deutsch holt auf dem Düsseldorfer Fischmarkt Stimmen ein:

10:40 Uhr: Upps, da haben die CDU-Wahlkampfhelfer ein Eigentor geschossen:

10:35 Uhr: Wie ist die Stimmungslage in der NRW-Hauptstadt? Gleich berichtet ein Team von RT Deutsch live vom Düsseldorfer Fischmarkt.

10:10 Uhr: Harte Worte: Auf Twitter schießt die NRW-CDU gerade gegen (Noch-)Innenminister Ralf Jäger (SPD):

10 Uhr in NRW – fünf vor 12 für die Sicherheit in unserem Land. Ihre beiden Stimmen für die CDU machen NRW #sicherer. #jetztCDU#72h#ltwnrwpic.twitter.com/GNfKptxoXb — NRW-CDU (@CDUNRW_de) 14. Mai 2017

10:00 Uhr: Läuft in NRW alles auf eine Große Koalition hinaus? Die FDP hat bereits eine "Ampel"-Koalition mit SPD und Grünen ausgeschlossen, und die Grünen wollen kein "Jamaika"-Bündnis mit CDU und FDP bilden. Die SPD will keine rot-rot-grüne Koalition unter Einschluss der Linkspartei. Am Ende bliebe dann nur eine Große Koalition aus SPD und CDU, in der die stärkere Partei den Regierungschef stellen würde. Aber wie immer gilt: Was vor einer Wahl gesagt und danach getan wird, sind zwei verschiedene Paar Schuhe.

09:50 Uhr: Ergebnisse der aktuellen "Sonntagsfrage":

Sonntagsfrage #btw17 Bundestagswahl • Emnid/BamS: CDU/CSU 37 %, SPD 27 %, LIN 10 %, GRÜ 8 %, AfD 8 %, FDP 6%, Son 4% https://t.co/Mniu5kTT1upic.twitter.com/JLqjBDFhQj — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) 13. Mai 2017

09:46 Uhr: Gemeinsam mit seiner Ehefrau gibt CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet in Aachen seine Stimme ab:

09:20 Uhr: "Fertig machen zum Entern" - mit dieser Parole zogen die Piraten einst in die Landtage von Schleswig-Holstein, dem Saarland und NRW. Nur im Düsseldorfer Landesparlament sind sie noch vertreten. Laut den Umfragen dürfte die Parole der Piratenpartei heute Abend lauten: "Fertig machen zum Kentern".

09:15 Uhr: Insgesamt 13,1 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Bei den letzten NRW-Landtagswahlen 2012 lag die Wahlbeteiligung bei 59,6 Prozent.

09:10 Uhr: Laut letzten Umfragen muss Die Linke um den Einzug in den Landtag bangen. Auch für Die Grünen und die AfD könnte es knapp werden. SPD und CDU lagen jeweils leicht über 30 Prozent.

09:00 Uhr: Ein Team von RT Deutsch war beim Wahlkampfabschluss der FDP in Düsseldorf vor Ort. Spitzenkandidat Christian Lindner appellierte dabei an die Wählerinnen und Wähler, dass die FDP ihnen die Freiheit lassen wolle, während die CDU sich als Aufpasser empfehle und die Linke als Erziehungsberechtigte. Der FDP-Chef sprach auch die Hackerangriffe bei vergangenen Wahlen an. Er vermied es zwar, Russland direkt dafür verantwortlich zu machen, verwies aber darauf, dass die Anwesenheit eines TV-Teams von RT Deutsch kein Zufall sein könne. Zudem wurde dem Team auch ein Interview mit Christian Lindner verweigert, während anderen Teams das Recht dazu eingeräumt wurde.

08:00 Uhr: Die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen öffnen ihre Pforten. Die Ergebnisse der letzten Wahl: SPD 39,1 Prozent, CDU 26,3 Prozent, Grüne 11,3 Prozent, FDP 8,6 Prozent, Piraten 6,9 Prozent.