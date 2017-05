Einstweilige Verfügung: Correctiv wird Weiterverbreitung von Sex-Artikel untersagt

Noch immer gilt unter Stars, Sternchen und den entsprechenden Medien das Diktum des „Sex sells“. Ebenso gilt der Leitsatz, dass Schmuddel-Geschichten aus dem Intimleben von Personen des öffentlichen Lebens, deren Karrieren sehr schnell auch wieder beenden können. Um eine solche Kampagne loszutreten, braucht es aber eine gewisse Marktmacht. Nachdem Facebook das Recherchebüro zum Hüter über die Wahrheit ausrief, schien zumindest die Hybris bereits ausreichend, um sich nun auch zum Moralapostel aufzuschwingen und den politischen Diskurs durch unpolitische „Enthüllungen“ mit zu steuern.

Passend zum pseudo-liberalen Selbstverständnis der Recherche-Truppe traf es als Versuchsobjekt, oder auch schlicht aus einem launigen und selbstverliebten Spieltrieb heraus, die AfD-Politikerin Iris Dworeck-Danielowski, Platz 10 auf der AfD-Landesliste bei den kurz bevorstehenden Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Der einen deftigen Sexskandal nahelegende Titel der „Enthüllungsstory“ den sich Schraven und sein Co-Autor Georg Kontekakis (ein Pseudonym) einfallen ließen, lautete denn schließlich „EXKLUSIV: Spitzenfrau der AfD in Nordrhein-Westfalen arbeitete als Prostituierte“.

RT Deutsch berichtete über den vermeintlichen Skandal, der sich jedoch schließlich, auch nach einem veritablen „Shitstorm“, gegen die Autoren und deren Recherchebüro wendete. Das Correctiv-Team entschied sich für die Veröffentlichung, trotz der Vorwarnung der Kanzlei Höcker gegen diese gerichtlich vorzugehen. Carsten Brennecke von der Kanzlei Höcker erklärte dazu:

Nach der Information durch Höcker Rechtsanwälte war Herrn Schraven also bei Veröffentlichung des Artikels selbst klar, dass es kein rechtfertigendes Berichterstattungsinteresse an dem Bericht gibt. So wurde er darüber aufgeklärt, dass die Veröffentlichung privater sexueller Details als ein Auswahlkriterium eines politischen Kandidaten von keiner objektiven Bedeutung ist. Er wurde darauf hingewiesen, dass eine Veröffentlichung solcher Details damit alleine aus wohl voyeuristischen Motiven geschieht und das dies als Verletzung der Intimsphäre rechtswidrig ist. Herr Schraven hat damit bewusst in Kauf genommen, diese Rechte zu verletzen.