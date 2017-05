Merkel wirbt um Stimmen: Die Kanzlerin auf Wahlkampftour

Quelle: Reuters

Die sommerlichen Temperaturen nutzt Bundeskanzlerin Angela Merkel für den Start ihrer Wahlkampftour auf deutschen Marktplätzen. Dabei wirbt die Kanzlerin auch um Verständnis für ihre Flüchtlingspolitik und erntet neben Ablehnung auch Zustimmung. RT Deutsch besuchte Merkels Auftritt in Haltern am See.